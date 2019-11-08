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Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч 10 ноября

пятница, 08 ноября 2019, 12:55
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10 ноября в матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало поединка в 17:00.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего матча является донецкий клуб. На победу чемпиона Украины предлагается коэффициент 1,66. На то, что в матче будет зафиксирована ничья, можно поставить с коэффициентом 3,80. На успех "Динамо" можно поставить с коэффициентом 4,33.

После 13 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 37 очков. "Динамо" занимает вторую позицию, имея в активе 27 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" представил яркий проморолик к матчу с "Динамо".

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