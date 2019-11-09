RU  UA  EN

суббота, 9 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 ноября

11:19
Разведение сил в Петровском: появилось первое видео
10:59
Ей точно 53? Холли Берри поразила фанов безупречным прессом
10:22
У скандального моста в Киеве обнаружили смертельную находку: фото и видео
10:20
Не помогает даже посольство: украинцев "заморили" в итальянском аэропорту, видео
10:03
Моя звезда: Alekseev больше не скрывает чувств к солистке "ВИА Гры"
10:00
Когда украинцам увеличат пенсии: министр назвала дату
09:45
В Запорожье школьница родила двойню: видео и подробности про семью
09:31
Фарион отличилась скандальным заявлением о русскоязычных бойцах ВСУ: опубликовано видео
09:14
Фанаты опубликовали видео полуобнаженного Зеленского с трубой
08:42
Кем себя считают жители оккупированного Донбасса: появились интересные результаты опроса
07:28
Известный банк оскандалился из-за карты Украины без Крыма
07:00
Домашняя пицца за час: пошаговый рецепт и подсказки для приготовления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

суббота, 09 ноября 2019, 10:42
переглянути новину українською

10 ноября в матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Матч пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Динамо".

Начало поединка в 17:00.

Прямую трансляцию противостояния между донецким и киевским коллективами можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Обслужит матч арбитр Николай Балакин. В качестве его ассистентов выступят Андрей Скрипка и Владимир Володин. Резервный арбитр - Ярослав Козык.

После 13 туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 37 очков. "Динамо" занимает вторую позицию, имея в активе 27 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" представил яркий проморолик к матчу с "Динамо".

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бавария - Боруссия: онлайн трансляция матча

Александрия - Сент-Этьен - 2:2 Хроника матча, видео голов

Копенгаген - Динамо - 1:1 Хроника матча, видео голов

Реал - Галатасарай - 6:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: