Шахтер - Динамо: прогнозы экспертов на матч 10 ноября

10 ноября в матче 14-го тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Онлайн-трансляция матча "Шахтер" - "Динамо" будет доступна на "Апострофе". Своими прогнозами на исход встречи поделились известные украинские эксперты.

Популярный ведущий и журналист Игорь Цыганик выразил мнение, что в матче не обойдется без пенальти, а итоговый результат окажется ничейным.

"Горняки" имеют на один день больше для восстановления, чем "Динамо". Киевляне сыграли неплохой поединок в Копенгагене. Есть проблемы не столько с реализацией, сколько с доведением эпизода до удара по мячу. Очень много перспективных атак не имеют логического завершения. С этим тоже есть проблемы. Контратаки очень неплохие, агрессия есть, команда выдержала все 90 минут, то есть физически все игроки готовы. Рискну предположить, что обе команды забьют, в игре будет пенальти, а поединок завершится вничью», — приводит слова Цыганика Bookmaker-ratings.

Бывший нападающий сборной Украины Сергей Нагорняк назвал предстоящий поединок последним шансом для "Динамо" вернуться в чемпионскую гонку.

"Думаю, что всех нас ждет такая же ожесточенная и бескомпромиссная игра между горняками и киевлянами, как и недавно в Кубке Украины. Похоже, что предстоящий матч - это последний шанс для "Динамо" вклиниться в чемпионскую гонку. Для "Шахтера" же игра в Харькове - возможность закрыть вопрос с чемпионством и естественно "горняки" постараются воспользоваться этим шансом. В случае их победы интрига в борьбе за "золото" умрет окончательно", - сказал Нагорняк в интервью сайту "Динамо" Киев от "Шурика".

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло считает, что команды сыграют вничью, а также не исключает красных карточек.

"Опорная зона "Динамо" сейчас на карточках. Не будет Сидорчука, Буяльский только восстановился после травмы. Я ожидаю появление в центре Цыганкова, Шапаренко и Гармаша. Денис будет в составе, поэтому можно попробовать поставить его на красную карточку. Гармаш не будет успевать за оппонентами, поэтому будет прыгать в ноги, драться, а потом разговаривать с арбитрами.

Все складывается в пользу "Шахтера". Но, несмотря на все это, прогнозирую, что будет боевая ничья. Каштру ничего не выигрывал и не умеет держать удар, как мне рассказывали коллеги, работающие на португальском рынке", - цитирует Заховайло сайт "Динамо" Киев от "Шурика".

Бывший футболист "Динамо" Владислав Ващук заявил, что обе команды будут стремиться продемонстрировать на поле свои лучшие качества.

"Я думаю, что обе команды будут стараться показать лучшую игру. "Шахтер" точно захочет взять реванш, а "Динамо" - доказать, что они действительно сильнее сейчас. Так что посмотрим, что обе команды приготовят на матч. Не стоит забывать, что у обеих команд есть важные игроки, которые пропустят эту игру. Увидим, кто лучше подготовится к матчу. А придумывать здесь нечего. Нужно выходить и играть", - цитирует Ващука Sport.ua.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 13-м туре чемпионата Украины "Шахтер" одержал разгромную победу над "Карпатами", а "Динамо" в меньшинстве крупно победило "Львов".