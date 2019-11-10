Позор для всех: тренер "Шахтера" высказался о расистском скандале на матче с "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал расистский скандал, который произошел во время матча 14-го тура чемпионата Украины с киевским "Динамо".

Слова Каштру приводятся на официальном YouTube-канале "Шахтера".

"Мои игроки сегодня еще раз проявили свой характер, который они показывали в течение всего матча. Хочу поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, тех ребят, которые пострадали сегодня.

Проявление расизма недопустимо. Это был, есть и будет позор для всех. Все вместе мы должны бороться против этого ежедневно, ежеминутно, ежесекундно", – сказал Каштру, а затем покинул пресс-конференцию.

Напомним, что во втором тайме полузащитник "Шахтера" Тайсон в ответ на расистские выкрики показал фанатам "Динамо" средний палец. Арбитр приостановил игру на несколько минут, а затем показал бразильцу красную карточку.

Ранее "Апостроф" публиковал заявление "Шахтера" о расистском скандале на матче с "Динамо".