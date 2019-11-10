В "Шахтере" сделали громкое заявление о расистском скандале на матче с "Динамо"

Пресс-служба донецкого "Шахтера" выступила с заявлением касательно расистского инцидента на матче 14-го тура чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Во втором тайме полузащитник "Шахтера" Тайсон в ответ на расистские выкрики показал фанатам "Динамо" средний палец. Арбитр приостановил игру на несколько минут, а затем показал бразильцу красную карточку.

Заявление "Шахтера" приводится на официальном сайте клуба.

"ФК "Шахтер" выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях. Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.

ФК "Шахтер" большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах", - говорится в заявлении клуба.

Благодаря победе "Шахтер" увеличил отрыв от "Динамо" до 13 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинского футболиста серьезно наказали за расизм.