"Динамо" жестко ответило "Шахтеру" на обвинения в расизме

Киевское "Динамо" выступило с заявлением на обвинения донецкого "Шахтера" в проявлении расизма во время матча 14-го тура чемпионата Украины.

Заявление опубликовано на официальном сайте столичного клуба.

"Разделяя озабоченность наших донецких коллег в вопросах соблюдения норм человеческой морали на спортивных аренах, считаем поспешным утверждение о заранее определенной вине болельщиков, в то время как расследование обстоятельств этого дела еще даже не началось", - сказано в заявлении.

Также в киевском клубе заявили, что готовы содействовать дальнейшему расследованию инцидента, в центре которого оказался капитан "Шахтера" Тайсон.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер "Шахтера" высказался о расистском скандале на матче с "Динамо".