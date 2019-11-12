Расистский скандал на матче "Шахтер" - "Динамо": появилась реакция УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на скандал на расовой почве, который произошел в матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

В сообщении сказано, что УЕФА продолжает борьбу по искоренению расизма в футболе. Тем не менее, было отмечено, что организация не будет открывать дисциплинарное дело в отношении инцидента, который случился в минувшее воскресенье на харьковском стадионе "Металлист". УЕФА не имеет соответствующих полномочий, поэтому расследование эпизода должно проводиться Украинской ассоциацией футбола - сказано в заявлении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером".