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Расистский скандал на матче "Шахтер" - "Динамо": появилась реакция УЕФА

вторник, 12 ноября 2019, 10:26
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на скандал на расовой почве, который произошел в матче 14-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

В сообщении сказано, что УЕФА продолжает борьбу по искоренению расизма в футболе. Тем не менее, было отмечено, что организация не будет открывать дисциплинарное дело в отношении инцидента, который случился в минувшее воскресенье на харьковском стадионе "Металлист". УЕФА не имеет соответствующих полномочий, поэтому расследование эпизода должно проводиться Украинской ассоциацией футбола - сказано в заявлении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появилось видео с фанатского сектора "Динамо" в матче с "Шахтером".

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