RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

15:38
Жене Алека Болдуина сделали операцию после потери ребенка
15:24
В Киеве устроили стрельбу по магазину: появились подробности и кадры с места
14:50
Задача не на одни сутки: в штабе ООС рассказали о важном событии в зоне разведения сил на Донбассе
14:39
Вот так выглядит смерть: сеть взбудоражил рассказ о возмутительном инциденте в Киеве, фото
14:28
Известный музыкант поддержал животных массивными тату на руках, но получилось очень так себе
14:12
Криштиану Роналду и его возлюбленная отпраздновали 2-летие младшей дочери: фото
14:10
"Переплюнули" хор Веревки: в сети разгорелся скандал из-за пикантного видео в палаце Потоцких
14:06
Похищали людей и устраивали пытки: в Киеве поймали опасную банду, видео
13:59
Потолок рухнул за секунды: появилось видео жуткого ЧП в отделении полиции Одессы
13:43
Disney выбрали актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка"
13:27
"Лето" посреди ноября: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом
13:19
Топ-чиновник налоговой устроил пьяное ДТП в Харькове и сбежал: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Сербия - Украина: расписание трансляций

среда, 13 ноября 2019, 14:15
переглянути новину українською

17 октября в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Сербии. Встреча состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Начало встречи в 16:00.

Прямую трансляцию противостояния между сербской и украинской сборными можно будет посмотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". Также трансляция матча будет доступна в эфире российских каналов "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Сербия находится на третьем месте, имея в активе 10 очков после шести поединков. Украинцы уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020, а сербы продолжают борьбу за выход на континентальное первенство.

Ранее "Апостроф" публиковал список игроков сборной Украины, вызванных на матч с Сербией.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сербия - Украина: онлайн-трансляция

Украина - Эстония: онлайн-трансляция

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: