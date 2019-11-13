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Сербия - Украина: прогноз букмекеров на матч 17 ноября

среда, 13 ноября 2019, 09:20
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17 октября в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Сербии. Встреча состоится в Белграде на стадионе "Райко Митич".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина.

Букмекеры считают сербскую сборную фаворитом этого поединка. На победу Сербии предлагается коэффициент 2,02. Ничья оценивается коэффициентом 3,74. На успех украинской национальной команды можно поставить с коэффициентом 3,82.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 19 очков в семи матчах. Сербия находится на третьем месте, имея в активе 10 очков после шести поединков. Украинцы уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020, а сербы продолжают борьбу за выход на континентальное первенство.

Украина и Сербия ранее провели между собой четыре матча. Украинцы одержали четыре победы с разницей мячей 10-0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболисты сборной Украины собрались в Киеве перед матчем с Сербией.

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