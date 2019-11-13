RU  UA  EN

среда, 13 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

15:38
Жене Алека Болдуина сделали операцию после потери ребенка
15:24
В Киеве устроили стрельбу по магазину: появились подробности и кадры с места
14:50
Задача не на одни сутки: в штабе ООС рассказали о важном событии в зоне разведения сил на Донбассе
14:39
Вот так выглядит смерть: сеть взбудоражил рассказ о возмутительном инциденте в Киеве, фото
14:28
Известный музыкант поддержал животных массивными тату на руках, но получилось очень так себе
14:12
Криштиану Роналду и его возлюбленная отпраздновали 2-летие младшей дочери: фото
14:10
"Переплюнули" хор Веревки: в сети разгорелся скандал из-за пикантного видео в палаце Потоцких
14:06
Похищали людей и устраивали пытки: в Киеве поймали опасную банду, видео
13:59
Потолок рухнул за секунды: появилось видео жуткого ЧП в отделении полиции Одессы
13:43
Disney выбрали актера на роль принца в экранизации мультфильма "Русалочка"
13:27
"Лето" посреди ноября: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом
13:19
Топ-чиновник налоговой устроил пьяное ДТП в Харькове и сбежал: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Надаль - Медведев: онлайн видео трансляция

среда, 13 ноября 2019, 15:24
переглянути новину українською

В матче 2-го тура группового этапа Итогового турнира АТР встретятся испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Надаль - Медведев.

Начало встречи в 16:00.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

2-й тур

НАДАЛЬ Испания - МЕДВЕДЕВ Россия

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Оба теннисиста неудачно стартовали на турнире. В 1-м туре Надаль уступил Александру Звереву (2:6, 4:6), а Медведев потерпел поражение от Стефаноса Циципаса (6:7, 4:6).

В данный момент 33-летний Надаль является первой ракеткой мира, а 23-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Надаль победил Медведева в финале US Open.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сербия - Украина: онлайн-трансляция

Украина - Эстония: онлайн-трансляция

Ливерпуль - Манчестер Сити - 3:1 Хроника матча

Шахтер - Динамо - 1:0 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: