Надаль - Медведев: онлайн видео трансляция

В матче 2-го тура группового этапа Итогового турнира АТР встретятся испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию поединка Надаль - Медведев.

Начало встречи в 16:00.

ИТОГОВЫЙ ТУРНИР АТР

2-й тур

НАДАЛЬ Испания - МЕДВЕДЕВ Россия

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Оба теннисиста неудачно стартовали на турнире. В 1-м туре Надаль уступил Александру Звереву (2:6, 4:6), а Медведев потерпел поражение от Стефаноса Циципаса (6:7, 4:6).

В данный момент 33-летний Надаль является первой ракеткой мира, а 23-летний Медведев занимает четвертое место в рейтинге АТР.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Надаль победил Медведева в финале US Open.