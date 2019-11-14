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Украина - Эстония: последние новости перед матчем

четверг, 14 ноября 2019, 12:55
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В Запорожье 14 ноября состоится товарищеский матч между сборными Украины и Эстонии. На "Апострофе" пройдет онлайн-трансляция матча Украина - Эстония.

Игра начнется в 19:00.

Сборная Украины сыграет против эстонцев в экспериментальном составе. Так, в Запорожье не поехали Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Марлос, Никита Бурда, Жуниор Мораес и Евгений Коноплянка.

Также выходной получил Руслан Малиновский, у которого родилась дочь.

Ориентировочные составы:

Сборная Украины: Пятов, Караваев, Пластун, Матвиенко, Соболь, Сидорчук, Коваленко, Шепелев, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук.

Сборная Эстонии: Лепметс, Камс, Метс, Баранов, Пикк, Антонов, Васильев, Саппинен, Айнсалу, Лийвак, Зенев

Отметим, что сборная Украины уже вышла на Евро, хотя команде предстоит сыграть еще один матч - против Сербии. Эстония уже досрочно потеряла все шансы даже подняться с последнего места. Впереди у эстонцев игра с Нидерландами.

Интересно, что сборная Украины впервые сыграет в Запорожье.

Напомним, что стало известно, сколько Украина может заработать на Евро-2020.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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