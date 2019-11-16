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Два брата разгромили Россию за 21 минуту на глазах десятков тысяч россиян

суббота, 16 ноября 2019, 20:54
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Братья Эден и Торган Азары Фото: uefa.com

Сборная Бельгии разгромила команду России в матче 9-го тура отборочного турнира на Евро-2020, состоявшегося в Санкт-Петербурге. Встреча на "Газпром-Арене" закончилась со счетом 1:4.

Игру решили братья Азары в первом тайме. Сперва красивейшим ударом отличился Торган. Затем слово взял его звездный брат Эдер, забив еще два гола. Братья сделали свое дело за 21 минуту.

В середине второго тайма Ромелу Лукаку довел счет до неприличного. Но россияне забили гол престижа. Отличился Георгий Джикия.

Бельгия одержала 9 побед в 9 матчах. А у сборной России сегодня второе поражение. Обе сборные вышли на Евро-2020 раньше.

"Мы не умеем играть в футбол", - сказал перед игрой Михаил Боярский. И действительно, против Бельгии россияне сыграли очень слабо.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2020

9-й тур

РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ - 1:4

0:1 Торган Азар, 19' (Эден Азар)
0:2 Эден Азар, 33' (Ромелу Лукаку)
0:3 Эден Азар, 40' (Кевин де Брюйне)
0:4 Ромелу Лукаку, 72' (Кевин де Брюйне)
1:4 Георгий Джикия, 79' (Далер Кузяев)

Россия: 1. Гильерме - 2. Марио Фернандес, 5. Семенов, 7. Оздоев, 11. Зобнин (9. Кузяев, 62'), 14. Джикия, 15. Алексей Миранчук, 18. Жирков (10. Бакаев, 50'), 20. Ионов, 22. Дзюба (к) (19. Комличенко, 80'), 23.Сергей Петров

Бельгия: 1. Куртуа - 2. Алдервейрелд, 3. Вермален (5. Денайер, 67'), 4. Боята, 6. Витсель, 7. де Брюйне, 9. Ромелу Лукаку (23. Батшуайи, 77'), 10. Эден Азар (к), 14. Мертенс (8. Тилеманс, 52'), 16. Торган Азар, 21. Кастань

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