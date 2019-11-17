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Никаких тряпок ДНР: в Сербии сделали резкое заявление перед матчем с Украиной

воскресенье, 17 ноября 2019, 12:53
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Футбольный союз Сербии (ФСС) перед домашним матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Украины выступил с важным обращением к болельщикам. Онлайн-трансляция матча Сербия - Украина будет доступна на "Апострофе".

Заявление было опубликовано на официальном сайте ФСС.

Так, в сообщении Футбольный союз Сербии пригласил болельщиков поддержать команду в важном матче с украинцами. При этом было подчеркнуто, что фанатам запрещается проносить на стадион предметы, которые могут нарушить общественный порядок, флаги и символику других государств и непризнанных республик.

Напомним, ранее сербские болельщики уже демонстрировали на матчах сборной флаги непризнанной ДНР. Таким образом местные фанаты выражали поддержку России, которая является дружественной для Сербии страной. Из-за поведения своих фанатов сегодняшние соперники украинцев уже провели один домашний матч отбора Евро-2020 без зрителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шевченко определился с заявкой на важнейший матч с сербами.

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