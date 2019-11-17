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Сербия - Украина - 2:2 Видеообзор

воскресенье, 17 ноября 2019, 20:05
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Сборная Украины в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграла вничью с командой Сербии со счетом 2:2.

Украинцы дважды пропускали голы, но оба раза сумели отыграться, отличились Яремчук и Беседин.

СЕРБИЯ - УКРАИНА: ВИДЕО ГОЛОВ

Сербия – Украина - 2:2 (1:1)
Голы: Тадич (9, с пенальти), Митрович (56) - Яремчук (32), Беседин (90+3)

Сербия: Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович.

Украина: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук.

Предупреждения: Матвиенко (8), Радонич (34), Коларов (84).

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