Сербия - Украина - 1:1 смотреть онлайн видео голов

В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины на выезде играет с командой Сербии.

СЕРБИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

На 9-й минуте счет открыл Тадич, реализовав пенальти. На 32-й минуте равновесие восстановил Яремчук, который точно пробил головой с близкого расстояния после передачи Цыганкова.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2020

10-й тур

СЕРБИЯ - УКРАИНА - 1:1 (1:1) *идет 2-й тайм

Голы: Тадич (9, с пенальти) - Яремчук (32)

Сербия: Райкович, Родич, Коларов, Миленкович, Ник. Максимович, Нем. Максимович, Гудель, Радоньич, Ляйич, Тадич, Митрович.

Украина: Пятов, Миколенко, Кривцов, Матвиенко, Караваев, Сидорчук, Малиновский, Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Яремчук.

ВИДЕО ГОЛОВ