Отбор на Евро-2020: итоговые турнирные таблицы

Матчами вторника, 19 ноября, завершился отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года.

"Апостроф" приводит итоговое положение команд в каждой из групп.

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы вышли по две лучшие сборные в каждой из групп.

Еще четыре путевки будут разыграны в каждом дивизионе Лиги Наций.

Дивизион A: Исландия + три сборные из других дивизионов (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния)

Дивизион B: Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия

Дивизион C: Шотландия, Норвегия, Сербия + одна сборная из другого дивизиона (Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния)

Дивизион D: Грузия, Беларусь, Косово, Северная Македония

Ранее "Апостроф" сообщал, что фаворит Евро-2020 поменял главного тренера.