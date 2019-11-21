"Динамо" получило серьезное наказание за расистский скандал

Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола принял решение по расистскому скандалу, который разгорелся во время матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" (1:0).

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Киевское "Динамо" наказано одним матчем при пустых трибунах из-за поведения болельщиков, которые оскорбили полузащитника "Шахтера" Тайсона по расовому признаку. Еще одним матчем без зрителей клуб наказан условно. Также "Динамо" заплатит штраф в размере 500 тысяч гривень.

Напомним, скандал в матче между "Шахтером" и "Динамо" разгорелся на почве выкриков болельщиков в адрес капитана "горняков" Тайсона. В ответ на это футболист показал фанатам средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а сразу после возобновления игры показал Тайсону красную карточку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что перед матчем "Шахтер" - "Динамо" произошел еще один скандал.