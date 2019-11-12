Вокруг матча "Шахтер" - "Динамо" разгорается новый громкий скандал: видео инцидента

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу между "Шахтером" и "Динамо" обрастает новыми скандальными красками.

Так, на странице UkrBall в Facebook было опубликовано видео с диким поведением стюардов, работавших на встрече. В ролике видно, как они не пропускают на харьковский стадион "Металлист" болельщиков киевского клуба, которые прибыли поддержать свою команду. По словам стюардов, им были даны указания не пропускать на матч зрителей с атрибутикой "Динамо".

"У меня распоряжение не пускать с шарфом "Динамо", - заявил стюард.

Данный ролик подтверждает слова болельщицы киевского клуба Ирины Васюренко, которая рассказала "Главкому", что ее и сына не пропускали на стадион из-за шарфа с эмблемой "Динамо". Женщина сообщила, что от них требовали сдать атрибутику киевлян в камеру хранения. Они отказались, после чего ее сын попытался пройти на стадион. В ответ к нему была применена сила, в результате чего ему разбили губу. Прибывшие на место инцидента полицейские в данном споре фактически стали на сторону стюардов, заявив, что доказать вину сотрудников "Шахтера" будет очень сложно.

Напомним, в матче "Шахтер" - "Динамо" случился скандал, в центре которого оказался капитан "горняков" Тайсон. Футболист донецкого клуба был удален с поля после инцидента с болельщиками, которым он показал неприличный жест после якобы расистских выкриков в его адрес. Позже "Шахтер" опубликовал заявление по этому инциденту, на что "Динамо" дало жесткий ответ.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА отреагировал на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо".