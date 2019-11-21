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"Шахтер" понес наказание за русский язык в Харькове

четверг, 21 ноября 2019, 16:05
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Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал донецкий "Шахтер" за объявления на стадионе на русском языке во время матча 14-го тура чемпионата Украины с "Динамо" (1:0).

Об этом сообщает "Футбол 24".

Донецкий клуб оштрафован на 20 тысяч гривень. Во время матча главный арбитр несколько просил сделать объявление о недопустимости расистских проявлений. Диктор сделал соответствующие объявления, но они прозвучали на русском языке, хотя должны были быть на украинском.

Напомним, что болельщики "Динамо" оскорбили капитана "Шахтера" Тайсона по расовому признаку. В ответ на это футболист показал фанатам средний палец. Арбитр приостановил матч на несколько минут, а затем показал Тайсону красную карточку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что КДК УАФ наказал "Динамо" за расизм фанатов, а также вынес решение по Тайсону.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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