Барселона - Боруссия: прогноз букмекеров на матч 27 ноября

27 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся "Барселона" и дортмундская "Боруссия". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Онлайн-трансляция матча "Барселона" - "Боруссия" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка испанский клуб. На победу "Барселоны" дается коэффициент 1,55. На успех немецкого клуба можно поставить с коэффициентом 5,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,50.

БАРСЕЛОНА - БОРУССИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что в первом туре клубы сыграли вничью со счетом 0:0. После четырех туров "Барселона" является лидером группы F, набрав восемь очков. "Боруссия" занимает второе место, имея в активе три очка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Барселона" сыграла вничью со "Славией", "Боруссия" обыграла "Интер".