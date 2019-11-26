Российский топ-клуб проиграл матч жизни в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов московский "Локомотив" на своем поле проиграл немецкому "Байеру" со счетом 0:2 и потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Немецкий клуб открыл счет на 11-й минуте благодаря автоголу Жемалетдинова. В начале второго тайма россиян окончательно прибил Бендер.

"Байер" вышел на третье место в группе D, набрав шесть очков. "Локомотив" с тремя очками опустился на последнее, четвертое место. Таким образом, "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, российский клуб не сможет обойти "Байер" по личным встречам, поэтому не попадет в плей-офф Лиги Европы.

ЛОКОМОТИВ Россия - БАЙЕР Германия - 0:2 (0:1)

Голы: Жемалетдинов (11, автогол), Бендер (54)

"Локомотив": Гильерме, Рыбус, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, Миранчук, Миранчук, Крыховяк, Жемалетдинов (Куликов, 65), Эдер (Смолов, 77).

"Байер": Градецки, Та, Рецос, Бендер, Венделл, Демирбай (Бендер, 90), Бельараби (Аларио, 77), Диаби, Арангис, Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд.

Предупреждения: Хеведес (42), Игнатьев (67), Чорлука (67), Венделл (77), Баринов (83).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Локомотив" проиграл "Ювентусу", "Байер" обыграл "Атлетико".