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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Мальме - Динамо: расписание трансляций

среда, 27 ноября 2019, 15:25
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28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся шведский "Мальме" и киевское "Динамо". Поединок состоится в Мальме на стадионе "Сведбанк". Смотрите прямую трансляцию игры "Мальме" - "Динамо" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию противостояния между украинским и немецким коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также поединок покажет российский канал "Матч! Футбол 2".

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом круге "Динамо" обыграло "Мальме" со счетом 1:0. Команды выступают в группе В. После четырех туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Мальме" находится на третьем месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном".

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