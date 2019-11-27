Мальме - Динамо: прогноз букмекеров на матч 28 ноября

28 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся шведский "Мальме" и киевское "Динамо". Поединок состоится в Мальме на стадионе "Сведбанк". Онлайн-трансляция матча "Мальме" - "Динамо" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка украинский клуб. На победу "Динамо" дается коэффициент 2,50. На успех шведского клуба можно поставить с коэффициентом 2,87. Ничья оценивается коэффициентом 3,25.

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что в первом круге "Динамо" обыграло "Мальме" со счетом 1:0. Команды выступают в группе В. После четырех туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Мальме" находится на третьем месте, имея в активе пять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги Европы "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном".