Манчестер Сити - Шахтер: видео голов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с английским "Манчестер Сити".
Счет на 56-й минуте открыл Илкай Гюндоган, которому ассистировал Габриэл Жезус. "Шахтеру" удалось уйти от поражения благодаря голу Манора Соломона с паса Додо.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С. 5-й тур
МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - ШАХТЕР Украина - 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган (56) - Соломон (69)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Анхелиньо, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фоден, 76), Стерлинг, Габриэл Жезус.
"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Алан Патрик, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Тете, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес.
ВИДЕО ГОЛОВ
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", "Манчестер Сити" не смог обыграть "Аталанту".