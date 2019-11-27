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Манчестер Сити - Шахтер: видео голов

среда, 27 ноября 2019, 00:20
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на выезде сыграл вничью с английским "Манчестер Сити".

Счет на 56-й минуте открыл Илкай Гюндоган, которому ассистировал Габриэл Жезус. "Шахтеру" удалось уйти от поражения благодаря голу Манора Соломона с паса Додо.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа С. 5-й тур

МАНЧЕСТЕР СИТИ Англия - ШАХТЕР Украина - 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган (56) - Соломон (69)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Анхелиньо, Жоау Канселу, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Сильва, 70), Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фоден, 76), Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Шахтер": Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Алан Патрик, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Тете, Степаненко, Коноплянка (Соломон, 65), Мораес.

ВИДЕО ГОЛОВ

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо", "Манчестер Сити" не смог обыграть "Аталанту".

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