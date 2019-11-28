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Барселона - Боруссия - 3:1 Видеообзор

четверг, 28 ноября 2019, 07:00
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В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию" со счетом 3:1.

На 29-й минуте счет открыл Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. Через несколько минут отличился уже Месси с паса Суареса. Во втором тайме третий гол забил Антуан Гризманн с передачи Месси. Гол престижа у "Боруссии" забил Джейдон Санчо.

Благодаря победе "Барселона" гарантировала себе первое место в группе и выход в плей-офф. "Боруссия" опустилась на третье место.

В заключительном туре "Барселона" в гостях сыграет с "Интером", "Боруссия" дома примет "Славию".

"Барселона" Испания – "Боруссия" Дортмунд Германия - 3:1 (2:0)
Голы: Суарес (29), Месси (33), Гризманн (67) - Санчо (77)

"Барселона": тер Штеген, Фирпо, Роберто, Лангле, Умтити, де Йонг, Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), Дембеле (Гризманн, 26), Суарес, Месси.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Пишчек (Загаду, 76), Шульц (Санчо, 46), Вайгль, Геррейру, Брандт, Витцель, Ройс, Хуммельс.

Предупреждения: Месси (51), Бускетс (71), Геррейру (74).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 4-м туре Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью со "Славией", "Боруссия" обыграла "Интер".

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