Без лидера: сборная Украины понесла серьезную потерю перед важным стартом

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поможет команде в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который сегодня стартует в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Причиной отсутствия Пидручного стало обострение у биатлониста болей в спине. В гонке его заменит Тарас Лесюк. Вопрос по участию Пидручного в других гонках первого этапа Кубка мира будет приниматься непосредственно перед стартами.

Напомним, Кубок мира сезона-2019/20 стартует в субботу, 30 ноября, двумя гонками - одиночной и смешанной эстафетами. Пидручный является действующим чемпионом мира в гонке преследования.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.