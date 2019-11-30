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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Без лидера: сборная Украины понесла серьезную потерю перед важным стартом

суббота, 30 ноября 2019, 09:54
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Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поможет команде в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира, который сегодня стартует в шведском Эстерсунде.

Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Причиной отсутствия Пидручного стало обострение у биатлониста болей в спине. В гонке его заменит Тарас Лесюк. Вопрос по участию Пидручного в других гонках первого этапа Кубка мира будет приниматься непосредственно перед стартами.

Напомним, Кубок мира сезона-2019/20 стартует в субботу, 30 ноября, двумя гонками - одиночной и смешанной эстафетами. Пидручный является действующим чемпионом мира в гонке преследования.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренерский штаб сборной Украины по биатлону объявил состав команды на первый этап Кубка мира.

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