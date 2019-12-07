Роналду и компания сенсационно проиграли римским "орлам" в чемпионате Италии

В матче 15-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на выезде играл против "Лацио", которое занимает третье место в турнирной таблице. Встреча завершилась победой римских "орлов" со счетом 3:1.

Интересно, что гости вышли вперед первыми, когда отличился Роналду. После этого хозяева поля забили три безответных мяча.

Лацио - Ювентус 3:1

Голы: Луис Фелипе, 45+1, Милинкович-Савич, 74, Кайседо, 90+5 - Роналду, 25

Лацио: Стракоша - Луис Фелипе, Ачерби, Раду - Лаццари, Милинкович-Савич (Кайседо, 90), Лейва, Луис Альберто (Пароло, 75), Лулич - Корреа, Иммобиле (Катальди, 85)

Ювентус: Щесны - Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро - Бентанкур (Джан, 41), Пьянич, Матюиди - Бернардески (Данило, 71) - Дибала (Игуаин, 79), Роналду

Предупреждения: Луис Альберто, Лаццари, Лейва — Пьянич, Дибала, Щесны

Удаление: Куадрадо, 69 (фол последней надежды)