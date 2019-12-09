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Аякс - Валенсия: прогноз букмекеров на матч 10 декабря

понедельник, 09 декабря 2019, 15:55
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10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся голландский "Аякс" и испанская "Валенсия". Поединок состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Онлайн-трансляция матча "Аякс" - "Валенсия" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка голландский клуб. На победу "Аякса" дается коэффициент 1,61. На успех испанского клуба можно поставить с коэффициентом 4,75. Ничья оценивается коэффициентом 4,33.

АЯКС - ВАЛЕНСИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге "Аякс" разгромил "Валенсию" на выезде со счетом 3:0. После пяти туров "Аякс" лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 10 очков. "Валенсия" занимает второе место, имея в активе восемь очков. Для выхода в плей-офф команды может устроить ничья, если в параллельном матче "Челси" проиграет "Лиллю". В случае успеха англичан, "Аякс" будет достаточно сыграть вничью, а вот "Валенсии" нужно будет обязательно побеждать.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Аякс" победил "Лилль", "Валенсия" сыграла вничью с "Челси".

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