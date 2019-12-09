Где смотреть онлайн Наполи - Генк: расписание трансляций

10 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и бельгийский "Генк". Поединок состоится в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Смотрите прямую трансляцию игры "Наполи" - "Генк" на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Прямую трансляцию противостояния между итальянским и бельгийским коллективами можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также поединок покажет российский телеканал "Матч! Футбол 1".

НАПОЛИ - ГЕНК: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом туре клубы сыграли вничью со счетом 0:0. После пяти туров "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице группы Е, набрав девять очков. "Генк" находится на последнем, 4-м месте, имея в активе одно очко.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Наполи" сыграл вничью с "Ливерпулем", "Генк" крупно проиграл "Зальцбургу".