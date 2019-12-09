Наполи - Генк: прогноз букмекеров на матч 10 декабря

10 ноября в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся итальянский "Наполи" и бельгийский "Генк". Встреча пройдет в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло". Онлайн-трансляция матча "Наполи" - "Генк" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 19:55.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом этого поединка итальянский клуб. На победу "Наполи" дается коэффициент 1,16. На успех бельгийского клуба можно поставить с коэффициентом 15,00. Ничья оценивается коэффициентом 7,00.

НАПОЛИ - ГЕНК: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Наполи" сыграл вничью с "Ливерпулем", "Генк" крупно проиграл "Зальцбургу".