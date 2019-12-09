Милевский жестко высказался в лицо футболистам Динамо после поражения от Зари: видео

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский жестко раскритиковал футболистов киевского "Динамо" за поражение от "Зари" (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Милевский дождался игроков "Динамо" в подтрибунном помещении и обратился к полузащитнику киевлян Виталию Буяльскому с гневной речью: "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?"

В результате поражения от "Зари" киевский клуб с 33 очками в активе опустился на четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" благодаря победе вышла на второе место, набрав 34 очка.

34-летний Милевский является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 2002 по 2013 годы. Сейчас он играет за белорусское "Динамо-Брест" и стал в составе клуба чемпионом страны.

Напомним, что болельщики "Динамо" подвергли критике команду за поражение от "Зари". С подробностями можно ознакомиться здесь.