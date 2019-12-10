Атлетико - Локомотив: прогноз букмекеров на матч 11 декабря

11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и российский "Локомотив". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Онлайн-трансляция матча "Атлетико" - "Локомотив" будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом поединка испанский клуб. На победу "Атлетико" дается коэффициент 1,18. На успех российского клуба можно поставить с коэффициентом 17,00. Ничья оценивается коэффициентом 6,50.

АТЛЕТИКО - ЛОКОМОТИВ: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В первом круге "Атлетико" обыграл "Локомотив" в Москве со счетом 2:0. После пяти туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. Для гарантированного выхода в плей-офф испанскому клубу необходимо побеждать. "Локомотив" с тремя очками занимает 4-е место в группе. Россияне потеряли все шансы продолжить борьбу в еврокубках весной.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Атлетико" проиграл "Ювентусу", "Локомотив" уступил "Байеру".