Где смотреть онлайн Атлетико - Локомотив: расписание трансляций

11 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся испанский "Атлетико" и российский "Локомотив". Поединок состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Смотрите прямую трансляцию игры "Атлетико" - "Локомотив" на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире российского телеканала "Матч ТВ".

АТЛЕТИКО - ЛОКОМОТИВ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Атлетико" обыграл "Локомотив" в Москве со счетом 2:0. После пяти туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице группы D, набрав семь очков. Для гарантированного выхода в плей-офф испанскому клубу необходимо побеждать. "Локомотив" с тремя очками занимает 4-е место в группе. Россияне потеряли все шансы продолжить борьбу в еврокубках весной.

Напомним, что в 5-м туре Лиги чемпионов "Атлетико" проиграл "Ювентусу", "Локомотив" уступил "Байеру".