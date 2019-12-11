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Российский топ-клуб бесславно завершил выступление в Лиге чемпионов

среда, 11 декабря 2019, 23:51
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"Атлетико" обыграл "Локомотив" со счетом 2:0 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Атлетико" мог открыть счет уже на 2-й минуте встречи. Однако Киран Триппьер не смог переиграть ударом с 11-метровой отметки голкипера "железнодорожников" Антона Коченкова. На 17-й минуте куда лучше пенальти исполнил Жоау Фелиш, который тем самым вывел хозяев вперед. Этот гол так и остался единственным в первом тайме. После перерыва точку в матче поставил защитник "матрасников" Аугусто Филипе, ассистировал которому Коке.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа D. 6-й тур

АТЛЕТИКО Испания - ЛОКОМОТИВ Россия - 2:0

Голы: Фелиш, 17 (с пенальти); Фелипе, 54.

Нереализованный пенальти: Триппьер, 2.

"Атлетико": Облак, Томас, Коке (Лемар, 73), Фелиш (Льоренте, 81), Сауль, Мората, Корреа (Эррера, 68), Ренан Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер.

"Локомотив": Коченков, Идову, Хёведес, Крыховяк, Чорлука (Магкеев, 68), Жемалетдинов, Эдер (Смолов, 75), Мурило, Рыбус, Кверквелия, Ал. Миранчук.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский топ-клуб проиграл матч жизни в Лиге чемпионов.

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