Лучший клуб Европы принял важное решение по главному тренеру

Английский "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт немецкого наставника с клубом будет действовать до лета 2024 года.

"Когда в 2015 году меня пригласили в "Ливерпуль", то я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу. Теперь я знаю, что даже не понимал насколько", - сказал Клопп.

В прошлом сезоне мерсисайдцы под руководством Клоппа стали лучшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов. В начале нынешнего сезоне "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА.

Напомним, что "Ливерпуль" гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. С подробностями можно ознакомиться здесь.