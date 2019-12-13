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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Лучший клуб Европы принял важное решение по главному тренеру

пятница, 13 декабря 2019, 14:51
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Английский "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с главным тренером Юргеном Клоппом.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт немецкого наставника с клубом будет действовать до лета 2024 года.

"Когда в 2015 году меня пригласили в "Ливерпуль", то я почувствовал, что мы идеально подходим друг другу. Теперь я знаю, что даже не понимал насколько", - сказал Клопп.

В прошлом сезоне мерсисайдцы под руководством Клоппа стали лучшим клубом Европы, выиграв Лигу чемпионов. В начале нынешнего сезоне "Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА.

Напомним, что "Ливерпуль" гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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