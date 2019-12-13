В России приняли необычное решение по топ-чиновнику после допингового скандала

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского, несмотря на наказание России из-за допинга.

Об этом сообщает Sports.ru.

По данным источника, указ о награждении Колобкова не был опубликован на государственных порталах, но награждение состоялось. Орден Александра Невского вручается за особые заслуги перед страной.

Исполнительный комитет всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранил Россию от участия и проведения крупнейших спортивных соревнований сроком на четыре года. Причиной наказания стали несоответствия в данных, которая Московская лаборатория передала ВАДА. Российская сторона признана виновной по факту фальсификаций с данными.

В 2016 году бывший директор российского "Антидопингового центра" Григорий Родченков рассказал о существовании в России государственной допинговой программы, направленной на завоевание медалей российскими спортсменами.

Напомним, в сети появились карикатуры и фотожабы посвященные отстранению России. С подробностями можно ознакомиться здесь.