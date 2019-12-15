На корпоратив не нужен? Скандальный украинский футболист примерил костюм деда Мороза, фото

Агент бывшего форварда сборной Украины и киевского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков опубликовал фото футболиста в костюме деда Мороза.

Праздничный снимок агент показал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Новый год к нам мчишься, скоро всё случится. Дед Мороз на корпоратив не нужен? Если нужен, тогда пишите в директ", - написал Панков.

Напомним, что Милевский оштрафован за свое поведение после матча чемпионата Беларуси между "Динамо" и "Шахтером".

Ранее Милевский жестко раскритиковал футболистов киевского "Динамо" за поражение от "Зари" (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Украины.

Также "Апостроф" сообщал, что Милевский не сдерживал эмоций после победы своей команды в чемпионате Беларуси.