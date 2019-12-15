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Увидимся в апреле: Ломаченко бросил вызов новому чемпиону мира

воскресенье, 15 декабря 2019, 13:40
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Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что он готов провести бой с американцем Теофимо Лопесом, который стал чемпионом мира в легком весе.

Слова Ломаченко приводит ESPN.

"Конечно, я хочу провести бой за объединение поясов. Теперь Лопес является чемпионом мира. Добро пожаловать в мой клуб. Увидимся в апреле. Мне сложно что-то сказать про его бой с Комми, так как он продлился всего два раунда. Я даже не понял, что произошло. Но таков бокс, за это мы его и любим.

Лопес всегда был сильным и умным боксером. Впрочем, все зависит от соперника. В следующем году я хочу объединить титулы, а потом провести бой с Джервонтой Дэвисом", - сказал Ломаченко.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC. Лопес стал обладателем чемпионского пояса по версии IBF. Таким образом, победитель боя Ломаченко - Лопес станет абсолютным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Ломаченко признан лучшим боксером года. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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