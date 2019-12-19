Долгожданное возвращение: Зинченко помог "Манчестер Сити" добыть яркую победу, видео

В четвертьфинале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" нашего соотечественника Александра Зинченко в гостевом матче обыграл скромный "Оксфорд" со счетом 3:1.

Интересно, что впервые за последние несколько месяцев украинец появился в стартовом составе. До этого футболист залечивал травму, а его возвращение на поле состоялось в игре против "Динамо" из Загреба в Лиге чемпионов, но тогда он вышел на замену.

В этот же раз Зинченко отыграл все 90 минут.

Оксфорд - Ман Сити 1:3

Голы: Тейлор, 46 - Канселу, 22, Стерлинг, 50, 70

Оксфорд: Арчер - Лонг, Дики, Мур, Руффелс - Баптисте (Моусиньо, 87), Горрин, Браннаган - Агие (Сайкс, 57), Тейлор (Маки, 75), Фосу-Анри

Манчестер Сити: Браво - Канселу, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Зинченко - Фоден, Родри (Гюндоган, 59), Бернарду - Марез, Стерлинг (Адриан Гарсия, 76), Анхелиньо (Жезус, 62)