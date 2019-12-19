RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

11:02
Племянница Ротару таки раскрыла личность избранника, и этот парень не из шоубиза
10:47
Кара Делевинь романтично поздравила девушку с днем рождения серией приватных фото
10:05
Рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма с детьми на мотоцикле покорила соцсети
09:53
Долгожданное возвращение: Зинченко помог "Манчестер Сити" добыть яркую победу, видео
09:51
Джамала в День святого Николая сделала поклонникам сюрприз - авторские колыбельные
07:00
Как запечь мясо по-французски: полезный рецепт к праздничному столу
00:05
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского спринта в Анси

18 декабря

22:52
"Барселона" и "Реал" разочаровали фанатов в "эль класико": видеообзор
21:25
Победитель Лиги чемпионов с огромным трудом пробился в финал Клубного чемпионата мира
19:28
Иван Дорн вернулся из России и задумался о новой карьере - никто не знает, шутка ли это
19:22
Барселона - Реал: стартовые составы
19:00
Прощаемся с объемом: проверенное меню для сушки тела на неделю
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Долгожданное возвращение: Зинченко помог "Манчестер Сити" добыть яркую победу, видео

четверг, 19 декабря 2019, 09:53
переглянути новину українською

В четвертьфинале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" нашего соотечественника Александра Зинченко в гостевом матче обыграл скромный "Оксфорд" со счетом 3:1.

Интересно, что впервые за последние несколько месяцев украинец появился в стартовом составе. До этого футболист залечивал травму, а его возвращение на поле состоялось в игре против "Динамо" из Загреба в Лиге чемпионов, но тогда он вышел на замену.

В этот же раз Зинченко отыграл все 90 минут.

Оксфорд - Ман Сити 1:3

Голы: Тейлор, 46 - Канселу, 22, Стерлинг, 50, 70

Оксфорд: Арчер - Лонг, Дики, Мур, Руффелс - Баптисте (Моусиньо, 87), Горрин, Браннаган - Агие (Сайкс, 57), Тейлор (Маки, 75), Фосу-Анри

Манчестер Сити: Браво - Канселу, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Зинченко - Фоден, Родри (Гюндоган, 59), Бернарду - Марез, Стерлинг (Адриан Гарсия, 76), Анхелиньо (Жезус, 62)

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Барселона - Реал - 0:0 Хроника матча

Монтеррей - Ливерпуль - 1:2 Хроника матча

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы: хроника и все подробности

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: хроника и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: