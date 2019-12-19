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Я встречусь с ним: чемпион мира в супертяжелом весе бросил вызов Усику

четверг, 19 декабря 2019, 19:45
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Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в 2020 году он предпочитает провести бой с украинцем Александром Усиком, чем встретиться с болгарином Кубратом Пулевым.

Слова Джошуа приводит Мetro.

"Я предпочитаю драться с Усиком, хотя это не означает, что я не уважаю другого парня. Я просто хочу провести бой с более сильным противником. По крайней мере на бумаге он кажется именно таким. Они оба являются классными бойцами, но я хочу драться с сильнейшим.

Ранее я недооценивал соперников, поэтому теперь считаю обоих оппонентов убийцами. Усик более титулованный, у него хороший баланс боев. Я встречусь с ним, так как он реально хорош", - сказал Джошуа.

Напомним, что несколько недель назад Джошуа победил мексиканца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBО. За свою карьеру британец провел 24 боя и одержал 23 победы при одном поражении.

Напомним, ранее промоутер Усика рассказал, когда состоится следующим бой украинца. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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