Девушка игрока "Динамо" поделилась загадочной фотографией

Анастасия Гладун, девушка киевского защитника "Динамо" Дениса Попова, поделилась загадочной фотографией в своем Instagram.

Гладун и Попов сфотографировались в гостиничном номере, но судя по руке на кровати, вместе с ними находится кто-то еще. В данный момент пара отдыхает в Египте.

20-летний Попов является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне защитник принял участие в 10 матчах в составе киевского клуба и забил два гола. В 2019 году футболист в составе молодежной сборной Украины стал победителем чемпионата мира U20.

После 18 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 14-очковым отставанием от лидирующего "Шахтера". В Лиге Европы киевляне заняли третье место в своей группе и не сумели пробиться в плей-офф.