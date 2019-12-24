Американский боксер установил невероятный рекорд: опубликовано видео

70-летний американец Альберт Хьюз стал самым возрастным профессиональным боксером в истории. Хьюз вышел в ринг против 43-летнего Треймена Таунса и добился победы. Поединок состоялся в Индианаполисе.

Об этом сообщает Enspiremag.

Бой завершился довольно быстро. Хьюз отправил в нокаут своего оппонента во втором раунде. Стоит отметить, что Таунс до этого не выходил в ринг 12 лет, а ранее проиграл все семь боев на профессиональном ринге, в которых участвовал. Что касается Хьюза, то он дрался впервые за последние 36 лет. Победитель посвятил победу своему сыну, который несколько лет назад покончил жизнь самоубийством. По словам американца, его сын хотел, чтобы он стал мировым рекордсменом, как самый возрастной боксер в истории. Для Хьюза бой с Таунсом стал 15-м в карьере, он держал 11-ю победу при четырех поражениях.

Прежний рекорд был установлен в 2017 году. Тогда Стив Уорд вышел в ринг в возрасте 60 лет и 337 дней.