Самый богатый боксер в истории подарил дочери дорогостоящий суперкар: фото

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подарил своей 19-летней дочери Иянне автомобиль Mercedes-Benz G63, цена которого составляет около 150 тысяч долларов.

Об этом американец сообщил в своем Instagram.

"Счастливого Рождества", - написал Мейвезер, прикрепив фотографии подарка.

42-летний Мейвезер становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. За свою профессиональную карьеру он провел 50 боев, в которых одержал 50 побед. По оценкам журнала Forbes боксер является самым высокооплачиваемым спортсменом последнего десятилетия. В период с 2010 по 2019 годы он заработал 915 миллионов долларов.

Мейвезер завершил карьеру в 2015 году, но спустя два года он вернулся в ринг, чтобы провести бой с бойцом MMA Конором Макгегором. Поединок прошел по правилам бокса и завершился победой Мейвезера.

Ранее сообщалось, что Мейвезер похвастался своим богатством. С подробностями можно ознакомиться здесь.