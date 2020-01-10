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Самый нелюбимый арбитр украинцев получил высокую должность в российском футболе

пятница, 10 января 2020, 09:45
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44-летний венгерский экс-арбитр Виктор Кашшаи будет возглавлять департамент судейства Российского Футбольного Союза.

9 января об этом сообщили на официальном сайте организации.

По данным РФС, в ближайшее время скандальный футбольный арбитр приступит к своим обязанностям.

Для украинцев Кашшаи является едва ли не самым нелюбимым арбитром. Дело в том, что именно он в 2012 году на чемпионате Европы не засчитал справедливый гол Марко Девича в ворота Англии, из-за чего украинцы потеряли важнейшие очки.

Кроме того, к Кашшаи возникали вопросы за его судейство в матчах "Реал" - "Бавария" и "Манчестер Сити" - "Шахтер".

Напомним, что венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил невероятно нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

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