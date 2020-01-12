Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину: в сети в стихах жестко ответили Ломаченко

В сети продолжают обсуждать скандальное видео с российским спецназом и символикой РПЦ, которое на своей странице опубликовал известный украинский боксер Василий Ломаченко.
Так, через пару дней после публикации спортсмен записал новое видео, в котором попытался объяснить свою позицию. В сети не поняли обращения боксера и ответили ему стихами.
"Смотрел твой видосик недавно, Василий
Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил
Простые понятия. Ведь ты перепутал
Свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!
Те парни, что в ролике метко стреляли
На землю твою вероломно напали
Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину
И путаешь родину и Батькивщину
Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе
А веру ты спутал с принадлежностью к своре", - опубликовали стих в сообществах социальных сетей.
Напомним, что потенциальный соперник Ломаченко попал в престижный рейтинг.