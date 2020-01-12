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Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину: в сети в стихах жестко ответили Ломаченко

воскресенье, 12 января 2020, 15:08
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В сети продолжают обсуждать скандальное видео с российским спецназом и символикой РПЦ, которое на своей странице опубликовал известный украинский боксер Василий Ломаченко.

Так, через пару дней после публикации спортсмен записал новое видео, в котором попытался объяснить свою позицию. В сети не поняли обращения боксера и ответили ему стихами.

"Смотрел твой видосик недавно, Василий

Скажу тебе прямо – твой мозг не осилил

Простые понятия. Ведь ты перепутал

Свечу с кочергой. Видно, бес тебя спутал!

Те парни, что в ролике метко стреляли

На землю твою вероломно напали

Ты постишь тут тех, кто стреляет нам в спину

И путаешь родину и Батькивщину

Ты славишь тут тех, кто приносит нам горе

А веру ты спутал с принадлежностью к своре", - опубликовали стих в сообществах социальных сетей.

Напомним, что потенциальный соперник Ломаченко попал в престижный рейтинг.

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