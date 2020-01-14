Едва не потеряла сознание: теннисистка не доиграла матч Australian Open из-за смога от пожаров, видео

Теннисистка из Словении Далила Якупович стала жертвой пожаров, которые захватили Австралию.

Об этом сообщает ESPN.

Во время матча квалификации Australian Open против Штефани Фегелу (Швейцария) во втором сете при счете 5:6 словенка упала на колени и начала кашлять. Из-за проблем с дыханием, которые были вызваны запахом смога от пожаров, теннисистка не смогла доиграть матч.

Комментируя эту ситуацию, Якупович сказала, что у нее никогда не было проблем с дыханием, но в этой ситуации она почувствовала, что может потерять сознание. "Я просто не могла дышать и упала на корт", - сказала она.

Отметим, что первый сет Якупович выиграла у Фегелу со счетом 6:4.

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