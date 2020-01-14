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Едва не потеряла сознание: теннисистка не доиграла матч Australian Open из-за смога от пожаров, видео

вторник, 14 января 2020, 14:27
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Теннисистка из Словении Далила Якупович стала жертвой пожаров, которые захватили Австралию.

Об этом сообщает ESPN.

Во время матча квалификации Australian Open против Штефани Фегелу (Швейцария) во втором сете при счете 5:6 словенка упала на колени и начала кашлять. Из-за проблем с дыханием, которые были вызваны запахом смога от пожаров, теннисистка не смогла доиграть матч.

Комментируя эту ситуацию, Якупович сказала, что у нее никогда не было проблем с дыханием, но в этой ситуации она почувствовала, что может потерять сознание. "Я просто не могла дышать и упала на корт", - сказала она.

Отметим, что первый сет Якупович выиграла у Фегелу со счетом 6:4.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Свитолина может не сыграть на Олимпиаде из-за конфликта с федерацией.

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