Ястремская обыграла топ-соперницу на турнире в Австралии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в 1/8 финала турнира в австралийской Аделаиде обыграла немку Анжелик Кербер и вышла в четвертьфинал.

Поединок продлился 45 минут и завершился во втором сете из-за отказа немецкой теннисистки от продолжения игры.

В первой партии Ястремская победила со счетом 6:3, а во втором сете вела 2:0, после чего Кербер завершила матч, сославшись на травму задней поверхности бедра.

Стоит отметить, что несколько лет назад Кербер была первой ракеткой мира, а сейчас она занимает 18-е место в рейтинге Всемирной теннисной ассоциации (WTA).

В 1/4 финала Ястремская встретится с хорваткой Донной Векич.

Ранее сообщалось, что Ястремская подписала контракт с легендарным тренером.