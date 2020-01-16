RU  UA  EN

четверг, 16 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 января

11:26
Где смотреть онлайн Макгрегор - Серроне: расписание трансляций
11:14
Врачи спасли меня: муж Таисии Повалий рассказал о проблемах со здоровьем
10:54
Максимум наказания: в допинговом деле игрока "Динамо" появились новые подробности
10:39
Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям больше не хочет детей
10:11
Легкостью это не назовешь: 38-летняя Наталка Карпа рассказала о послеродовом периоде
09:40
Ешь, молись, люби: каким получился фильм "Віддана" по роману Софии Андрухович
09:26
Где смотреть мужской спринт Кубка мира по биатлону в Рупольдинге: расписание трансляций

15 января

20:24
Девочка нашла в Инстаграм близнеца и родителям пришлось открыть ей большую тайну (фото)
19:00
Что такое экспресс-диета и как похудеть за неделю: полезные советы после праздников
18:10
Рэпера Akon давно забыли всюду, но не в Африке - там у него есть теперь даже собственный город
17:41
Актер "Дизель Шоу" впервые показал маленького сына - конечно, без смеха не обошлось
17:30
Украинские биатлонисты вошли в топ-3 в эстафете на Кубке IBU
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Макгрегор - Серроне: расписание трансляций

четверг, 16 января 2020, 11:26
переглянути новину українською

19 января состоится бой смешанных единоборств UFC 246, в котором встретятся ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. Смотрите прямую трансляцию боя Макгрегор - Серроне на "Апострофе".

Прямую трансляцию боя Макгрегор - Серроне можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Также поединок покажет российский телеканал "Рен-ТВ".

Ориентировочное начало боя в 06:00 по киевскому времени.

На счету 31-летнего Макгрегора 21 победа и 4 поражения в 25 боях по правилам смешанных единоборств. Он является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе. 36-летний Серроне выиграл 36 поединков и 13 проиграл. В своем последнем бое Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года), а Серроне - соотечественнику Джастину Гейджи (14 сентября 2019 года).

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Макгрегор - Серроне: онлайн трансляция боя

Реал - Атлетико - 4:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль - 0:1 Хроника матча

Барселона - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: