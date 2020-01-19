Король вернулся: Макгрегор ярко отреагировал на первую победу после возвращения

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал свою победу над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246.

"Я вернулся! Король вернулся! Я рад, что снова творю историю. Я являюсь первым бойцом в промоушене, который добился невероятных побед в полулегком, легком и полусреднем весах. Я готов вернуться в легкий вес, но отлично себя чувствую и в полусреднем весе. Сейчас я буду праздновать вместе с семьей, а потом подумаю, что делать дальше", – сказал Макгрегор.

МАКГРЕГОР - СЕРРОНЕ: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

31-летний Макгрегор провел свой 26-й бой в смешанных единоборствах. На счету ирландца 22 победы при четырех поражениях. Ранее он являлся чемпионом мира UFC в легком весе.

Для 35-летнего Серроне данный бой был 50-м в карьере. Он проиграл в 14-й раз при 36 победах.

Напомним, что в своем предыдущем бою Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову (6 октября 2018 года).