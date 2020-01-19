Зацепилась за партнера: фигуристы столкнулись с курьезной проблемой во время турнира, видео

Фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье попали в непростую ситуацию во время выступления на чемпионате Канады.

В ходе танца на льду Гиллес зацепилась волосами за костюм партнера, но мужчина сумел помочь девушке освободиться. Несмотря на данную проблему, фигуристы стали победителями в соревновании ритм-танца, получив оценку 88,86 балла. Второе место заняли Марджори Лажо и Захари Лага (77,26).

"Такое бывает, это же спорт. Случается по-разному, порой волосы могут приклеиться к пуговице. Главное быть морально устойчивым", - прокомментировала произошедшее Гиллес на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что в России произошел громкий допинговый скандал с юной фигуристкой.